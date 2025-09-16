  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор: в Тульской области – высокий уровень заболеваемости клещевым боррелиозом
Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 марта в регионе зарегистрировано более 3000 присасываний клещей к людям.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в медучреждения с жалобами на присасывания клещей обратились 75 жителей Тульской области (12 из них – дети).

По данным еженедельного мониторинга, с 1 марта в регионе зарегистрировано 3152 случая присасывания клещей (в том числе 899 – у детей). Это на 7% выше аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего клещи атакуют туляков во дворах домов, на дачах и в лесах. С начала года зарегистрировано 57 случаев иксодового клещевого боррелиоза (в 2024 году – 31 случай).

Специалистами исследовано 3277 клещей, снятых с людей, и 798 клещей, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями – 14,3%, анаплазмой – 7,2%.

В связи с высоким уровнем заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом, при обнаружении присосавшегося клеща, следует сдать его в лабораторию для проверки на наличие инфекций. Своевременное лечение поможет избежать осложнений в том случае, если клещ окажется заразным.

Фотограф:
сегодня, в 19:07 0
