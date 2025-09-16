В Тульской области в структуре скорой помощи появятся специализированные транспортные бригады

Фото Алексея Пирязева.

Они будут помогать в транспортировке тяжелобольных пациентов из квартиры до машины скорой помощи.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Дмитрий Миляев напомнил, что давал поручение проработать вопрос об ускорении процесса доставки тяжелобольных при вызове скорой медицинской помощи. Люди часто сталкиваются с тем, что пациента необходимо транспортировать в машину, а сделать это некому.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в структуре скорой помощи появятся специализированные транспортные бригады, которые будут помогать в транспортировке тяжелобольных пациентов из квартиры до машины скорой помощи. Их создадут на базе Центра медицины катастроф.