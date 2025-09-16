В Куркинском районе из реки достали тело 52-летнего мужчины

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Куркинском районе в реке Птань накануне, 15 сентября, утонул 52-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Тульской области.

Трагедия случилась в селе Сергиевском. Тело из воды извлекли водолазы областной поисково-спасательной службы.