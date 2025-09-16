  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Куркинском районе из реки достали тело 52-летнего мужчины - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Куркинском районе из реки достали тело 52-летнего мужчины
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Куркинском районе из реки достали тело 52-летнего мужчины

Трагедия случилась в селе Сергиевском.

В Куркинском районе в реке Птань накануне, 15 сентября, утонул 52-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Тульской области. 

Трагедия случилась в селе Сергиевском. Тело из воды извлекли водолазы областной поисково-спасательной службы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
16 сентября, в 09:33 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской областиутонувший
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
5 беспилотников сбили над Тульской областью в ночь на 16 сентября
5 беспилотников сбили над Тульской областью в ночь на 16 сентября
В Тульской области в структуре скорой помощи появятся специализированные транспортные бригады
В Тульской области в структуре скорой помощи появятся специализированные транспортные бригады
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.