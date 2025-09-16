Тулячка Вика Разумовская получила главную роль в сатирической комедии «Новости»

Фото предоставлены телеканалом ТНТ.

Телеканал ТНТ и Black Box Production объявляют о начале съёмок сатирической комедии «Новости». Одного из персонажей — звезду новостного эфира — играет знаменитый ведущий и шоумен Владимир Маркони.

А главную роль в фильме получила тулячка Виктория Разумовская. Актриса сыграет роль провинциальной девушки Ани, которая по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении.

По сюжету «Новостей», чтобы отстоять своё право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернётся в свою деревню снимать сюжеты о Дне Крапивы?

История будет рассказана в формате мокьюментари, а съёмочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас.

Напомним, Вика свой актерский талант начала раскрывать в тульской театральной студии «Пчелка». Когда она училась в 9-м классе гимназии № 30, родители предложили ей попробовать свои силы в отборе в театральную школу при театре Олега Табакова «Табакерка». В тот год экспериментальный курс набирал Владимир Машков, а на отборочные прослушивания в Тулу приехало 165 претендентов из разных регионов — от Москвы до Алтайского края. Виктория стала единственной представительницей своего города, прошедшей вступительные испытания.

— Меня сразу зацепил сценарий — в нём есть живые персонажи, и смешные, и трогательные одновременно. Моя героиня — журналистка, которая пытается выжить в редакции, где царят свои правила и интриги. Играть в жанре мокьюментари необычно: тут важно не только отыгрывать роль, но и сохранять ощущение настоящего момента, как будто ты действительно в кадре репортажа, — признается Виктория.

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, первый блок съемок фильма проходит в Самаре.

Режиссёром выступает Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые», «Два холма»), всего запланировано 13 эпизодов.

В ролях: Виктория Разумовская, Владимир Курцеба, Софья Каштанова, Глеб Ромашевский, Карина Зверева, Владимир Маркони, Надежда Жарычева, Александр Яцко, Олег Верещагин, Артем Волобуев, Аслан Бижоев.