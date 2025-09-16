В Алексине иностранца заочно признали виновным в убийстве подростка: мужчину ищет Интерпол

Преступление было совершено еще в 2005 году.

В Алексине 39-летний гражданин Республики Казахстан признан виновным в убийстве.

По информации Myslo, 10 августа 2005 года обвиняемый поссорился с 17-летним подростком в деревне Александровке. Конфликт перерос в драку, и обвиняемый 13 раз ударил оппонента ножом. От полученных травм потерпевший умер, а его убийца покинул пределы РФ и был объявлен в федеральный розыск.

В 2025 году следователи и криминалисты смогли собрать доказательную базу и дело в отношении иностранца было направлено в суд. Мужчину заочно признали виновным и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Преступник объявлен в международный розыск.