Назвали Черничкой: удивительная история спасения умирающего зайчонка
Фото из телеграм-канала «Дом Зайца».

Неравнодушный туляк вызвался доставить животное в московский приют.

На прошлой неделе мы рассказывали про умирающего зайца, которого нашли жители возле строящегося жилого комплекса. Малыша замучили дети: с ним играли, неправильно кормили его капустой и коровьим молоком.

бедняга.jpeg

Зайчонка привезли к тульским волонтерам, которые несколько дней выхаживали беднягу, а затем искали кого-то неравнодушного, кто помог бы доставить зайца в центр реабилитации диких животных.

К счастью, водитель нашелся: Дмитрия Авдошина тронула история умирающего зайчика, и он отозвался его спасти. Молодой человек отвез зверька в Домодедово и передал специалистам.

Накануне московские ветеринары сообщили радостную новость:

Снимок экрана 2025-09-16 в 13.18.21.png

Зайчонка назвали Черничкой, и теперь малыш в безопасности. А условия в приюте такие комфортные, что Черничка, можно сказать, пребывает на заячьем курорте вместе с такими же пушистыми, как и она.

Автор:
сегодня, в 13:38 +10
Волонтеры спасли зайца
Тула
 

