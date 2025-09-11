В Ясногорском районе открыли новую амбулаторию для более чем 4300 жителей

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Ясногорском районе в поселке Ревякино открылась новая врачебная амбулатория для более чем 4300 жителей. Они смогут пройти вакцинацию и диспансеризацию.

В штате амбулатории — участковый терапевт, педиатр, фельдшер для оказания оперативной помощи.

Для приема пациентов оборудованы процедурный, смотровой и прививочный кабинеты и кабинет для приема узких специалистов, работает дневной стационар.

Предусмотрены выезды кардиолога, эндокринолога, невролога и хирурга в рамках диспансеризации, а также выезды мобильных комплексов с флюорографом и маммографом. В планах — открытие кабинета физиотерапии.

Медицинский персонал обеспечен автомобилем для обслуживания пациентов на дому.