В Туле медвежатник «вычистил» из сейфа офиса на Жуковского почти 300 тысяч рублей
Фото УМВД по Тульской области.

В Туле медвежатник «вычистил» из сейфа офиса на Жуковского почти 300 тысяч рублей

В квартире рецидивиста нашли телефон, перчатки и набор ключей.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что из офиса на улице Жуковского из сейфа украли 283 тысячи рублей.

Стражи правопорядка собрали необходимую доказательную базу, установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 44-летний житель Узловой.

В ходе обыска в его квартире нашли телефон, перчатки и набор ключей, имеющие доказательственное значение.

«Предварительно установлено, что большую часть похищенных денежных средств злоумышленник потратил на личные нужды, часть была изъята в ходе следственных действий», — рассказали в региональном УМВД. 

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

сегодня, в 11:02 0
