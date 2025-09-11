  1. Моя Слобода
«А где звезды?»: вспомним, кто выступал за последние 10 лет в Туле в День города
Фото из архива Myslo.

«А где звезды?»: вспомним, кто выступал за последние 10 лет в Туле в День города

Не все туляки позитивно восприняли новость о том, что областную столицу с днем рождения поздравит группа ViVA.

В 2025 году хедлайнером Дня города в Туле станет группа ViVA. На сайте коллектива указано, что это первая группа в нашей стране, объединившая пять уже состоявшихся артистов. В ее составе — солисты лучших оперных театров России и Европы, звезды мюзиклов, участники мировых ТВ-шоу.

Некоторые туляки с недоумением восприняли эту новость: мол, а кто это? Песни группы не играют из каждой колонки. Местные телеграм-каналы подхватили тему: почему нельзя было пригласить кого-то более известного?

Снимок экрана 2025-09-10 162849.png
скрин из тг-канала «т а к и ж и в ё м».

К примеру, в Богородицке в День города выступила группа «Ассорти»; в Донском — «140 ударов в минуту», Сергей Дубровин и дуэт Nansi & Sidorov; в «Узловой» — «Земляне», а в Ефремов позвали звезду 90-х Марину Хлебникову.

 

Myslo решил вспомнить, кто поздравлял Тулу с днем рождения за последние 10 лет. Предлагаем предаться ностальгии вместе с нами.

2015 год. Группа «Браво». 

На концерте в оружейной столице музыканты работали вживую, зарядив многотысячную армию зрителей, которые собрались на площади Ленина, позитивом, хорошим настроением и любовью.

e6d66e42-dd52-4b76-88ee-29959a928f91_b.jpg

ecb2ecf3-d89b-427f-bea2-de0d7adf442a_b.jpg

В этот вечер прозвучали лучшие хиты «Браво», в том числе и времен Валерия Сюткина: «Вася», «Любите, девушки, простых романтиков…» и «Король Оранжевое лето».

Фотогалерея — по ссылке (может, найдете себя на фото?).

2016 год. «Хор Турецкого»

Коллектив исполнил классические композиции, современные хиты и песни советских лет. Комсомольскую «романтику» и хит всех времён «Надежда» артисты пели вместе с туляками.

В конце вечера гимн Тулы вместе с «Хором Турецкого» исполнили председатель правительства Юрий Андрианов, председатель облдумы Сергей Харитонов, глава администрации города Евгений Авилов и мэр Тулы Юрий Цкипури.

6df27296-87f9-4550-9240-1e0f9ca87877_b.jpg

3be8ad91-1a21-43f2-8a38-4b549f894302_b.jpg

К слову, «Хор Турецкого» — частый гость в областной столице. И всегда коллектив собирает полные залы.

Фотогалерея — по ссылке.

2017 год. Батишта

Бывший участник группы «Банд’Эрос» зажег на площади Ленина. Одну из своих песен — «Чувство легкости» — он исполнил дуэтом с тульской вокалисткой Эвелиной Вачейшвили.

80c6dbe1-1e49-487e-bcfa-5b4bf564b013_b.jpg

115985a9-f723-45ad-b194-b49d5a65eacd_b.jpg

Горожане подарили исполнителю большой тульский пряник. 

Фоторепортаж — по ссылке.

2018 год. Макс Барских и Анна Седокова

Выступления музыкантов немного задержались. Но тем не менее никто не расходился — все с нетерпением ждали исполнителей. На площади тогда собралось несколько сотен туляков.

Первым на сцену вышел Макс Барских (сейчас признан нежелательным артистом в РФ). Он исполнил свои хиты: «Туманы», «Сделай громче», «Глаза-убийцы», «Хочу танцевать» и др.

bee8eb3e-d84f-41b3-aad6-33c0515d3aa1_b.jpg

cb146984-553f-4976-91dc-61e3a2af657e_b.jpg

Сразу после салюта на площади выступила Анна Седокова. Певица спела свои популярные хиты: «Что я наделала», «Холодное сердце», «Вселенная», «Не твоя вина».

Фоторепортаж — по ссылке

2019 год. Группы «Пилот» и «Рондо»

В Тульском кремле выступила известная рок-группа «Пилот». Флагманы рока стоят в одном ряду с такими мастодонтами, как «КиШ», «Князь» и «Кукрыниксы». Хотя они и не так популярны, как Князь и Горшок, но играют настоящую, нетривиальную рок-музыку, которую нынче принято считать мёртвой. 

75da859e-63ba-448d-82ea-f5b8c5402a04_b.jpg

2609193a-8c90-499a-b9ea-90342e9216e2_b.jpg

Вечером на площади Ленина на сцену вышла группа «Рондо» со своим фронтменом Александром Ивановым. Были спеты самые любимые хиты, например «Боже, какой пустяк…» или «Бледный бармен». 

Фоторепортаж — по ссылке.

2020 год. Юлианна Караулова и Денис Майданов

Эти исполнители не нуждаются в представлении. «Ты не такой», «Внеорбитные» — хиты выпускницы «Фабрики звезд» играли тогда из каждого утюга. А буквально каждая песня Майданова отзывается в сердце.

a3643d70-75b8-4c4c-bd19-b7223639c162_b.jpg

bf150359-9ff2-4442-904c-7b13f4f3ec9e_b.jpg

Артисты собрали большое количество туляков на главной площади города. 

Фоторепортаж — по ссылке.

2021 год. Артём Качер и «2Маши»

Выступить в День города пригласили популярную тогда группу «2Маши». Как раз их песни были в тренде. «Босая» и «Мама, я танцую» туляки пели в унисон с музыкальным дуэтом.

5dea0309-7a6b-4aa6-bf4f-e5ec01ddbffc_b.jpg

4268e906-ca5c-4b54-8b76-ea8e7bd6b07b_b.jpg

А на Пролетарской набережной выступил Артём Качер, известный по громкому фиту с Джиганом — «ДНК», а также Artik&Asti «Грустный дэнс». Раскачал толпу!

Фоторепортаж — по ссылке.

2022 год. Artik&Asti, Джиган

Дуэт Artik&Asti приехал в Тулу обновленным составом и зажег зрителей. Группа — известная и на пике популярности, в особом представлении не нуждалась. Хиты артистов знал буквально каждый второй.

2538be23-6f00-4db1-bc6a-c7f0e929f34a_b.jpg

636a4078-9e11-45ee-9035-8b7fffb59a43_b.jpg

В этот же день рэпер Джиган дал два концерта — на Пролетарской набережной и в кремле.

Фоторепортаж — по ссылке.

2023 год. Руслан Алехно

Аналогичная для нынешнего Дня города ситуация сложилась и два года назад, когда главным хедлайнером концерта на площади Ленина стал не самый популярный Руслан Алехно. Тогда туляки тоже задались вопросом: почему именно он?

1cb925c5-5ef4-4fa9-826e-04034066a988_b.jpg

e81c6ece-edb6-4b1a-bab1-7d99de86cbd9_b.jpg

И тем не менее послушать заслуженного артиста Республики Беларусь, победителя конкурса «Народный артист» 2004 года и участника «Евровидения-2008» собралось достаточно много людей. 

Фоторепортаж — по ссылке.

2024 год. Без приглашенной звезды

Из-за обстановки в стране в прошлом году День города решили отметить скромно. Изначально планировалось, что на Пролетарской набережной выступит известный музыкант Xolidayboy, однако позднее от этой идеи решили отказаться.

Как отпраздновали День города Тулы в 2024 году, можно вспомнить по ссылке.

День города-2025
Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу
Культура
Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу
вчера, в 16:40, 3 925 0
Чем нас удивит «Театральный дворик» в этом году: театр клоунады, большая кукла-марионетка, предсказания и шоу воздушных гимнастов
Жизнь Тулы и области
Чем нас удивит «Театральный дворик» в этом году: театр клоунады, большая кукла-марионетка, предсказания и шоу воздушных гимнастов
вчера, в 11:40, 6 2102 4
В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула»
Жизнь Тулы и области
В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула»
8 сентября, в 15:20, 2 1264 0
В центре Тулы из-за празднования Дня города введут ограничения движения до 18 сентября
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы из-за празднования Дня города введут ограничения движения до 18 сентября
4 сентября, в 16:30, 2 1733 0

сегодня, в 14:30 0
