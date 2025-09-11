«А где звезды?»: вспомним, кто выступал за последние 10 лет в Туле в День города

Фото из архива Myslo.

Не все туляки позитивно восприняли новость о том, что областную столицу с днем рождения поздравит группа ViVA.

В 2025 году хедлайнером Дня города в Туле станет группа ViVA. На сайте коллектива указано, что это первая группа в нашей стране, объединившая пять уже состоявшихся артистов. В ее составе — солисты лучших оперных театров России и Европы, звезды мюзиклов, участники мировых ТВ-шоу.

Некоторые туляки с недоумением восприняли эту новость: мол, а кто это? Песни группы не играют из каждой колонки. Местные телеграм-каналы подхватили тему: почему нельзя было пригласить кого-то более известного?



скрин из тг-канала «т а к и ж и в ё м».

К примеру, в Богородицке в День города выступила группа «Ассорти»; в Донском — «140 ударов в минуту», Сергей Дубровин и дуэт Nansi & Sidorov; в «Узловой» — «Земляне», а в Ефремов позвали звезду 90-х Марину Хлебникову.

Myslo решил вспомнить, кто поздравлял Тулу с днем рождения за последние 10 лет. Предлагаем предаться ностальгии вместе с нами.

2015 год. Группа «Браво».

На концерте в оружейной столице музыканты работали вживую, зарядив многотысячную армию зрителей, которые собрались на площади Ленина, позитивом, хорошим настроением и любовью.

В этот вечер прозвучали лучшие хиты «Браво», в том числе и времен Валерия Сюткина: «Вася», «Любите, девушки, простых романтиков…» и «Король Оранжевое лето».

Фотогалерея — по ссылке (может, найдете себя на фото?).

2016 год. «Хор Турецкого»

Коллектив исполнил классические композиции, современные хиты и песни советских лет. Комсомольскую «романтику» и хит всех времён «Надежда» артисты пели вместе с туляками.

В конце вечера гимн Тулы вместе с «Хором Турецкого» исполнили председатель правительства Юрий Андрианов, председатель облдумы Сергей Харитонов, глава администрации города Евгений Авилов и мэр Тулы Юрий Цкипури.

К слову, «Хор Турецкого» — частый гость в областной столице. И всегда коллектив собирает полные залы.

Фотогалерея — по ссылке.

2017 год. Батишта

Бывший участник группы «Банд’Эрос» зажег на площади Ленина. Одну из своих песен — «Чувство легкости» — он исполнил дуэтом с тульской вокалисткой Эвелиной Вачейшвили.

Горожане подарили исполнителю большой тульский пряник.

Фоторепортаж — по ссылке.

2018 год. Макс Барских и Анна Седокова

Выступления музыкантов немного задержались. Но тем не менее никто не расходился — все с нетерпением ждали исполнителей. На площади тогда собралось несколько сотен туляков.

Первым на сцену вышел Макс Барских (сейчас признан нежелательным артистом в РФ). Он исполнил свои хиты: «Туманы», «Сделай громче», «Глаза-убийцы», «Хочу танцевать» и др.

Сразу после салюта на площади выступила Анна Седокова. Певица спела свои популярные хиты: «Что я наделала», «Холодное сердце», «Вселенная», «Не твоя вина».

Фоторепортаж — по ссылке.

2019 год. Группы «Пилот» и «Рондо»

В Тульском кремле выступила известная рок-группа «Пилот». Флагманы рока стоят в одном ряду с такими мастодонтами, как «КиШ», «Князь» и «Кукрыниксы». Хотя они и не так популярны, как Князь и Горшок, но играют настоящую, нетривиальную рок-музыку, которую нынче принято считать мёртвой.

Вечером на площади Ленина на сцену вышла группа «Рондо» со своим фронтменом Александром Ивановым. Были спеты самые любимые хиты, например «Боже, какой пустяк…» или «Бледный бармен».

Фоторепортаж — по ссылке.

2020 год. Юлианна Караулова и Денис Майданов

Эти исполнители не нуждаются в представлении. «Ты не такой», «Внеорбитные» — хиты выпускницы «Фабрики звезд» играли тогда из каждого утюга. А буквально каждая песня Майданова отзывается в сердце.

Артисты собрали большое количество туляков на главной площади города.

Фоторепортаж — по ссылке.

2021 год. Артём Качер и «2Маши»

Выступить в День города пригласили популярную тогда группу «2Маши». Как раз их песни были в тренде. «Босая» и «Мама, я танцую» туляки пели в унисон с музыкальным дуэтом.

А на Пролетарской набережной выступил Артём Качер, известный по громкому фиту с Джиганом — «ДНК», а также Artik&Asti «Грустный дэнс». Раскачал толпу!

Фоторепортаж — по ссылке.

2022 год. Artik&Asti, Джиган

Дуэт Artik&Asti приехал в Тулу обновленным составом и зажег зрителей. Группа — известная и на пике популярности, в особом представлении не нуждалась. Хиты артистов знал буквально каждый второй.

В этот же день рэпер Джиган дал два концерта — на Пролетарской набережной и в кремле.

Фоторепортаж — по ссылке.

2023 год. Руслан Алехно

Аналогичная для нынешнего Дня города ситуация сложилась и два года назад, когда главным хедлайнером концерта на площади Ленина стал не самый популярный Руслан Алехно. Тогда туляки тоже задались вопросом: почему именно он?

И тем не менее послушать заслуженного артиста Республики Беларусь, победителя конкурса «Народный артист» 2004 года и участника «Евровидения-2008» собралось достаточно много людей.

Фоторепортаж — по ссылке.

2024 год. Без приглашенной звезды

Из-за обстановки в стране в прошлом году День города решили отметить скромно. Изначально планировалось, что на Пролетарской набережной выступит известный музыкант Xolidayboy, однако позднее от этой идеи решили отказаться.

Как отпраздновали День города Тулы в 2024 году, можно вспомнить по ссылке.