Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов
Публикуем фотографии с площади Ленина.
День города и праздник в честь 500-летия Тульского кремля завершился большим концертом на площади Ленина. Концерт начался в 19.00 с выступления тульских исполнителей. Площадь была полна людей!
И конечно, все ждали хедлайнеров: Юлианну Караулову и Дениса Майданова. Публика встретила их громкими аплодисментами. Артисты не подкачали, концерт тулякам понравился.
Чтобы людям было удобно смотреть выступление с разных точек, помимо светодиодного экрана на сцене установили еще два экрана на удалении по обеим её сторонам.
А вы можете посмотреть на артистов в нашей фотогалерее. Позднее мы ее обязательно дополним!
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