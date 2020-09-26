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Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов

Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов

Публикуем фотографии с площади Ленина.

День города и праздник в честь 500-летия Тульского кремля завершился большим концертом на площади Ленина. Концерт начался в 19.00 с выступления тульских исполнителей. Площадь была полна людей! 

И конечно, все ждали хедлайнеров: Юлианну Караулову и Дениса Майданова. Публика встретила их громкими аплодисментами. Артисты не подкачали, концерт тулякам понравился.

Чтобы людям было удобно смотреть выступление с разных точек, помимо светодиодного экрана на сцене установили еще два экрана на удалении по обеим её сторонам.

А вы можете посмотреть на артистов в нашей фотогалерее. Позднее мы ее обязательно дополним!

 
Галерея
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 1
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 2
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 3
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 4
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 5
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 6
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 7
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 8
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 9
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 10
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 11
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 12
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 13
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 14
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 15
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 16
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 17
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 18
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 19
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 20
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 21
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 22
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 23
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 24
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 25
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 26
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 27
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 28
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 29
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 30
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 31
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 32
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 33
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 34
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 35
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 36
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 37
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 38
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 39
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 40
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 41
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 42
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 43
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 44
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 45
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 46
Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, Фото: 47
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 22:17 −6
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