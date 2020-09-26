Праздничный концерт: для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов

День города и праздник в честь 500-летия Тульского кремля завершился большим концертом на площади Ленина. Концерт начался в 19.00 с выступления тульских исполнителей. Площадь была полна людей!

И конечно, все ждали хедлайнеров: Юлианну Караулову и Дениса Майданова. Публика встретила их громкими аплодисментами. Артисты не подкачали, концерт тулякам понравился.

Чтобы людям было удобно смотреть выступление с разных точек, помимо светодиодного экрана на сцене установили еще два экрана на удалении по обеим её сторонам.