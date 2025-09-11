  1. Моя Слобода
В 2026 году в Тульской области откроют завод по производству автомобильных компонентов
Фото из архива Myslo.

В 2026 году в Тульской области откроют завод по производству автомобильных компонентов

Строительство ведется в индустриальном парке «Узловая».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с руководством компании «Грейт Волл Мотор Рус». На ней обсудили вопросы развития компании в регионе.

Губернатор отметил, что компания является давним и надежным партнером Тульской области. В настоящее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, началось строительство завода по производству автокомпонентов. Предприятие планируется открыть в 2026 году.

hek4hbcwgfnzuebaomvai50gq514jail.jpg
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Уверен, что у автомобилей марки «Хавейл» большое будущее на российском и мировом рынках. Правительство области и я лично готовы продолжать оказывать компании всестороннюю поддержку, — отметил Дмитрий Миляев. 

8mvxkmenf9qjqwp0pyyuod8g54mm1yo2.jpgФото пресс-службы правительства Тульской области.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность эксплуатации автомобилей марки Haval в сфере такси.

сегодня, в 14:10 0
Место
ТулаУзловая
Прочее
завод автокомпонентовHaval
 

