В 2026 году в Тульской области откроют завод по производству автомобильных компонентов

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с руководством компании «Грейт Волл Мотор Рус». На ней обсудили вопросы развития компании в регионе.

Губернатор отметил, что компания является давним и надежным партнером Тульской области. В настоящее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, началось строительство завода по производству автокомпонентов. Предприятие планируется открыть в 2026 году.



— Уверен, что у автомобилей марки «Хавейл» большое будущее на российском и мировом рынках. Правительство области и я лично готовы продолжать оказывать компании всестороннюю поддержку, — отметил Дмитрий Миляев.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность эксплуатации автомобилей марки Haval в сфере такси.