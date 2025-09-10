  1. Моя Слобода
Житель Узловой получил штраф за опубликованные в соцсети 9 лет назад фотографии
Фото Артёма Жильцова

На изображении была запечатлена экстремистская символика.

Узловский районный суд оштрафовал мужчину за размещение на странице в социальной сети «ВКонтакте» фотоизображения символики экстремистской организации. 

По информации объединенной пресс-службы судебной системы и Управления Судебного департамента в Тульской области, было установлено, что 30 августа 2016 года мужчина опубликовал в Сети фотографии с атрибутикой и символикой экстремистской организации.

Мужчина полностью признал вину в совершении административного правонарушения. Постановлением суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Фотограф:
сегодня, в 08:00 −4
