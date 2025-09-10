Погода в Туле 11 сентября: сухо и прохладно

Фото Алексея Пирязева

В четверг в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.