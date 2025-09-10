  1. Моя Слобода
Школа спортивного туризма приглашает туляков в поход по диким местам

Школа спортивного туризма приглашает туляков в поход по диким местам

Вылазка на природу состоится в ближайшее воскресенье. Протяженность маршрута – около 20 км.

Школа спортивного туризма Тульской области в очередной раз организует поход выходного дня для всех желающих. Руководитель группы – опытный турист Сергей Львович Милов. В воскресенье, 14 сентября, участники мероприятия пройдут примерно 20 км.

Организаторы уточняют, что маршрут подходит для новичков, несмотря на то, что, проходит по относительно диким местам. Он выглядит следующим образом: с. Желыбино – с. Архангельское – заброшенная стоянка туристов 60-90 годов – ст. Бараново. Группа отправится на старт в 8.40 с автостанции «Северная». Возвращение – на электричке со станции «Бараново» в 18.06.

На маршруте туристов ждет посещение обезлюдивших смешанных лесов, переход ручьев по бобровым плотинам и приготовление чая на костре. Участие бесплатное (кроме транспортных расходов), при себе нужно иметь кружку для чая, одежду по погоде, перекус, питьевую воду, дождевик и хорошее настроение.

Для участия нужно зарегистрировать по ссылке. Убедитесь, что ваша страница «ВКонтакте» открыта для других пользователей и с вами можно связаться через личные сообщения. Все уточняющие вопросы можно задать Юлии Филоновой.

 

сегодня, в 19:42
