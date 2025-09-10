  1. Моя Слобода
В Тульской области откроют отделение триатлона
Фото Дмитрия Дзюбина с соревнований «Тульский Триатлон» в Центральном парке.

В Тульской области откроют отделение триатлона

Оно будет работать на базе Училища олимпийского резерва.

В представительстве Тульской области в Москве председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с руководителем Федерации триатлона России Ксенией Шойгу.

cskebf6l9golz8io7xz7kghkt19xjxer.jpg
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Под вашим руководством Федерация способствует популяризации триатлона и активного образа жизни. Отдельно отмечу вашу работу с регионами по проведению мероприятий, направленных на развитие триатлона, созданию и улучшению инфраструктуры, программ для спортсменов, — обратился губернатор к Ксении Шойгу. 

В Тульской области успешно функционирует областная федерация триатлона. В этом году впервые состоялся открытый чемпионат для жителей региона и близлежащих областей. В нем приняло участие более 250 человек. Также прошел ряд других мероприятий, таких как «Триатлон Кросс Бушово», «Тула Спортфест», «Акватлон» и региональные чемпионаты.

Кроме того, запланировано открытие отделения триатлона на базе Училища олимпийского резерва. Здесь будут готовить спортсменов в смешанных видах спорта.

3rbsq3gfpw0polenfgq5xix6oadj88mn.jpg
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Для нас Тульская область — это не просто точка на карте спортивных событий, а по-настоящему активный и перспективный регион. Мы давно убедились в этом, начиная с наших первых массовых стартов еще в 2017 году. Жители области действительно живут спортом, и наша общая задача — дать им возможности для роста. Развитие профессионального спорта в регионе — закономерный этап этого пути. Сегодня мы видим, как растет интерес к триатлону и его дисциплинам, как открываются новые отделения, а спортсмены из региона уже показывают отличные результаты как на внутрироссийских, так и на международных стартах в составе сборной России. Впереди — большие планы, и мы уверены, что Тульская область еще не раз подчеркнет, что является одним из центров развития спорта в нашей стране, — сказала Ксения Шойгу.

Дмитрий Миляев отметил, что массовый спорт — основа для создания здорового общества. 

— Мы понимаем, что инвестиции в массовый спорт — это инвестиции в наше будущее и будущее наших детей. На повестке дня у нас стоят ключевые вопросы: поддержка организаторов массового спорта, финансирование спортивных мероприятий, требования к участникам мероприятий, доступность массового спорта в регионах, а также обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий. Уверен, совместными усилиями мы сможем создать условия для того, чтобы массовый спорт получил новый виток развития.

сегодня, в 19:10 0
