Полное лунное затмение туляки увидят в воскресенье вечером
Фото Алексея Пирязева.

Полное лунное затмение туляки увидят в воскресенье вечером

Следующее лунное затмение жители России смогут увидеть только 3 марта 2026 года, и то лишь на востоке страны.

Сегодня вечером жителей России ждет редкое астрономическое зрелище — полное лунное затмение. В последний раз жители Тульской области могли наблюдать подобное явление в июле 2018 года.

Луна пройдет через тень Земли с 19.27 до 22.57 по московскому времени. Самый впечатляющий момент наступит с 20.31 до 21.53, когда Луна полностью скроется в тени Земли. Пик наступит в 21:12, когда спутник Земли достигнет максимальной освещенности в созвездии Водолея.

Наблюдать Луну можно будет невооруженным глазом. Особенно хороша она будет в момент восхода. В Тульской области это — 19:04. Диск её визуально покажется крупнее и приобретет красноватый оттенок.

Традиционно сентябрьское полнолуние называют Кукурузной Луной — такое название закрепилось благодаря коренным народам Северной Америки. Индейцы абенаки называли этот лунный цикл Луной созревшей кукурузы, а племя зуни — «Луна создателя кукурузы», ассоциируя время с завершением важного сельскохозяйственного этапа и благодарностью за щедрый урожай.

Следующее полное лунное затмение, как напоминают специалисты, жители России смогут увидеть только 3 марта 2026 года, и то лишь на востоке страны.

вчера, в 14:31 +3
полное лунное затмение

