Игра или...? В Туле подростки в масках срезали замки и забрались на чердак высотки

Инцидент произошел днем субботы, 6 сентября.

В около 12 часов дня 6 сентября трое подростков с рюкзаками и сумками на плечах пришли к дому № 19 по ул. Хворостухина в Туле. 

Подошли к подъезду и начали осмотр дома. 

Каждый из них зафиксировал на телефон высотку. В этот момент лица они прикрыли. 

Вернулись к подъезду через пару часов. Вновь, не пряча лиц, позвонили в домофон и, представившись «почтой», зашли в дом. 

Снова натянул маски на лица, зашли в лифт и отправились на последний этаж. 

Там подростки достали из сумки инструменты и срезали замки на двери, ведущей на технический этаж. 

Открыв дверь, злоумышленники поднялись на технический этаж.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако, что делали подростки дальше, неизвестно.

«Группа несовершеннолетних ребят сломала замки, пробралась на техэтаж с выходом на крышу. Что они там делали, остается только гадать. Версии от игр до установки маячков для БПЛА», — рассказала Myslo жительница дома.

В связи с этим жители обратились в полицию. Стражи порядка произвела визуальный осмотр. По словам женщины, дело будет передано в ПДН.

вчера, в 15:04 −1
Событие
подростки в маскахсломали замки
 

