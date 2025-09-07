  1. Моя Слобода
Водитель автобуса № 77 вылетел на встречку: автохама могут лишить прав

Об этом сообщает пресс-служба областного ГАИ.

Пару дней назад мы публиковали кадры, снятые читателем Myslo на улице Генерала Горшкова на Косой Горе. 

На записи видно очень торопливого водителя автобуса № 77. Мужчина вылетел на полосу встречного движения, чтобы объехать небольшой затор. А потом дожидался, пока другие пропустят его в нужную полосу.

После нашей публикации в региональном ГАИ сообщили, что нашли водителя автобуса — в отношении мужчины составлен протокол. За выезд на встречную полосу автохаму грозит либо штраф в 7 500 рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
