В Алексине завершается строительство ФОКа «Победа»

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в микрорайоне Бор в Алексине почти достроен. Здание просторное и современное. В нем располагается универсальный игровой зал, зал для единоборств, поле для мини-футбола, волейбольная площадка, хоккейная коробка и зона для воркаута. Продумано всё для удобства спортсменов: комфортные раздевалки, санузлы и инфраструктура для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство ФОКа началось в июле 2024 года. Сейчас готовность объекта уже 98%. Проинспектировать ход работ 2 июля приехал министр спорта Тульской области Михаил Трунов:

— Новый ФОК в Алексине давно ждали. Он обещает стать точкой притяжения для всех, кто стремится вести здоровый образ жизни. В условиях современного мира, когда забота о здоровье становится приоритетом для многих, наличие такого комплекса было крайне необходимо. Здесь созданы все условия для занятий самыми разными видами спорта. Совсем скоро жители сами оценят объект; уверен, он им понравится.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию ФОК будет передан в ведение ГУ ТО «Управление спортивных сооружений».

«Победа» — только один из примеров строительства спортивных объектов в регионе. Физкультурно-оздоровительные комплексы и площадки появляются во всех уголках Тульской области.

— За последние полгода мы открыли уже три спортивных объекта в Скуратово, Советске и Арсеньево. Все эти объекты усиливают спортивную структуру, помогая реализовывать задачи нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в нашем регионе», — рассказал Михаил Трунов.

Также министр отметил, что в рамках программы «Наш район», которая инициирована губернатором, ведется ремонт старых советских стадионов. В этом году будет отремонтировано шесть стадионов. Совместно с региональной Федерацией футбола на них будут проводиться первенства области.

— В регионе развивается спортивная инфраструктура. На данный момент у нас строится модульный плавательный бассейн в Туле — это один из первых подобных объектов. Наша задача — до 2030 года оборудовать все муниципалитеты крытыми спортобъектами, — подчеркнул Михаил Трунов.

Также в Тульской области реализуется новая программа, в рамках которой устанавливаются открытые инклюзивные площадки. Одна из них уже открылась в Алексине, еще пять будут построены в Тульской области.

Кроме этого, все муниципалитеты региона оснащаются спортивными площадками в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».