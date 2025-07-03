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Андрей Дубровский познакомил участника проекта «Герой 71» с работой регионального парламента

Андрей Дубровский познакомил участника проекта «Герой 71» с работой регионального парламента

Состоялась встреча председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского и участника управленческого модуля проекта «Герой 71» Александра Крючкова.

Андрей Владимирович является наставником Александра в рамках проекта.

Александр Крючков был призван в 2022 году по мобилизации, сейчас продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Находясь в отпуске, активно участвует в проекте «Герой 71».

— Я искренне рад, что именно Андрей Владимирович стал моим наставником в рамках проекта «Герой 71». Мы познакомились в 2022 году, когда Андрей Владимирович вместе с членами правительства Тульской области доставлял в зону СВО дополнительное оборудование и экипировку для тульских парней. Вместе попадали под огонь противника, так что, можно сказать, прошли проверку и сейчас продолжаем работать вместе уже в качестве наставника и участника проекта «Герой 71», — рассказал Александр Крючков.

— Проект «Герой 71», инициированный губернатором Дмитрием Вячеславовичем Миляевым, призван помочь каждому бойцу найти себя в мирной жизни. Наставники обеспечивают эффективность этого процесса. Наши парни должны быть уверены, что каждый из них важен и нужен стране. В мае участники проекта уже проделали большую работу в рамках очного модуля, который проходил на базе парка-отеля «Шахтер», сейчас продолжаем взаимодействовать уже по индивидуальным планам. Сегодня провел с Александром рабочую встречу, познакомил его с законотворческой деятельностью. Видно, что человеку это интересно, что есть желание развивать регион, трудиться для людей, а это самое главное. Будем и дальше постепенно погружать его в специфику работы Тульской областной Думы, — прокомментировал встречу Андрей Дубровский.

Александр Крючков передал Андрею Дубровскому флаг своего боевого подразделения.

После встречи они приняли участие в заседании Экспертного совета при губернаторе по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года с перспективой до 2036 года.

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