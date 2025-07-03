Дмитрий Миляев провел в Москве заседание комиссии Госсовета по спорту

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Он рассказал о ключевых инициативах, которые сделают спорт нормой жизни для 70% населения нашей страны. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

По последним данным, в 2024 году около 80 млн россиян (60,3%) были вовлечены в систематическое занятия физкультурой и спортом. Порядка 50% из них – дети и молодежь.

– Потенциал для дальнейшего роста массовости занимающихся спортом лежит в вовлечении в спорт людей трудоспособного возраста. Поэтому одним из драйверов развития может и должен стать корпоративный спорт, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что уже разработан и внесен в Правительство РФ проект программы развития корпоративного спорта до 2030 года. Он предусматривает увеличение числа занимающихся, количества спортивных клубов по месту работы и корпоративных спортивных мероприятий. Дмитрий Миляев обозначил ряд сдерживающих факторов в развитии корпоративного спорта и предложения по их преодолению:

Недостаточная мотивация работников к занятиям физической культурой и спортом. Для ее повышения необходимо внедрять системные меры поощрения: дополнительные дни к отпуску, компенсацию затрат, связанных с занятиями спортом, стимулирующие выплаты за получение знака ГТО;

Недостаточная мотивация работодателей в создании условий для развития корпоративного спорта. Работодатели чаще всего не заинтересованы в дополнительных затратах, связанных с поиском инструкторов, созданием спортивной инфраструктуры, оплатой аренды спортсооружений и различных взносов. Есть ряд решений, не требующих затрат: к примеру, возрождение культуры утренних зарядок и производственной гимнастики;

Недостаток мер господдержки работодателей, развивающих корпоративный спорт. Необходимо предоставлять налоговые и иные финансовые и нефинансовые преференции, учитывать показатели развития корпоративного спорта в системе публичной оценки компаний.

«Пассивность» спортивных федераций и органов власти, нехватка квалифицированных кадров, спортсооружений и методической поддержки работодателей.

Участники заседания высказали ряд предложений по развитию массового и корпоративного спорта. В частности, следует определить единого оператора субъекта сферы физической культуры и спорта, наделенного координационными функциями, разработать единый цифровой ресурс и сводный рейтинг развития корпоративного спорта, проводить на уровне регионов Спартакиаду органов исполнительной власти и субъектов предпринимательства и внедрить стимулирующие меры господдержки для предпринимателей, продвигающих спорт.

На заседании также шла речь о лучших практиках регионов в вопросе создания спортивной инфраструктуры.

Дмитрий Миляев отметил, что местом для занятия массовым спортом могут служить и городские общественные пространства. О тульском веломаршруте «Лев Толстой» рассказал зампредседателя Тульской областной Думы Александр Рем. Он отметил, что маршрут соединит исторический центр города с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и будет проходить через мемориальные места и парки региона.

Протяженность веломаршрута в настоящее время составляет 5 км. К 2028 году он будет продлен до 18 км. Поездка на велосипеде по маршруту займет 1,5-2 часа. Также запланирована высадка зеленых насаждений.

– Мы сегодня сделали первое масштабное касание в рамках комиссии Госсовета относительно развития массового и корпоративного спорта. Вовлечение в занятия спортом - это, с одной стороны, вопрос продвижения, пропаганды принципов ЗОЖ, а с другой – необходимость повышения доступности спортобъектов и развития инфраструктуры. Многие предприятия в целом уже сформировали собственные практики для занятий теми или иными видами спорта, имеют свою спортивную инфраструктуру и реализуют широкий спектр мер поддержки.

Сегодня прозвучали предложения, которые касаются создания единого информационного ресурса для развития корпоративного спорта, составления рейтингов и т.д. Все существующие практики в субъектах России будут обобщены, проанализированы и рассмотрены на дальнейших заседаниях комиссии Госсовета по спорту, – сказал Дмитрий Миляев.