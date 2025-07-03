  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Александр Бастрыкин поручил проверить работу завода в Новомосковске: комментарий предприятия - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Александр Бастрыкин поручил проверить работу завода в Новомосковске: комментарий предприятия
Фото: nmctd.ru

Александр Бастрыкин поручил проверить работу завода в Новомосковске: комментарий предприятия

Главе Следственного Комитета России будет представлен доклад о возможных нарушениях смолоперерабатывающим заводом природоохранного законодательства.

После того, как стало известно, что главный следователь страны поручил проверить деятельность Новомосковского смолоперерабатывающего завода, компания-владелец предприятия ООО «Компаунд» опубликовала официальное заявление:

«В связи с поступившим в адрес Следственного комитета Российской Федерации обращением жителей о возможных нарушениях природоохранного законодательства на «НСПЗ» (ООО «Компаунд»), наша компания подтверждает свою готовность к сотрудничеству с надзорными и правоохранительными органами.

Мы уважаем обеспокоенность местных жителей, эко-активистов и серьезно относимся к вопросам охраны окружающей среды. С момента модернизации производственных мощностей на предприятии ведется постоянный экологический мониторинг. Кроме того, повышение экологической безопасности производства относится к числу приоритетов реализуемой на заводе промышленной стратегии.

Все процессы контролируются в рамках действующего законодательства, регулярно проводятся необходимые замеры и лабораторные исследования, предусмотренные нормативами. Мы готовы предоставить проверяющим органам всю необходимую информацию и содействовать в проведении процессуальной проверки.

Руководство предприятия благодарит всех неравнодушных граждан и подтверждает свою приверженность принципам экологической ответственности, прозрачности и законности».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:10 0
Другие статьи по темам
Событие
нарушение природоохранного законодательствапроверкаСК РоссииАлександр Бастрыкин
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев провел в Москве заседание комиссии Госсовета по спорту
Дмитрий Миляев провел в Москве заседание комиссии Госсовета по спорту
На ул. Октябрьской кроссовер непринужденно промчал на красный
На ул. Октябрьской кроссовер непринужденно промчал на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.