Александр Бастрыкин поручил проверить работу завода в Новомосковске: комментарий предприятия

Фото: nmctd.ru

Главе Следственного Комитета России будет представлен доклад о возможных нарушениях смолоперерабатывающим заводом природоохранного законодательства.

После того, как стало известно, что главный следователь страны поручил проверить деятельность Новомосковского смолоперерабатывающего завода, компания-владелец предприятия ООО «Компаунд» опубликовала официальное заявление:

«В связи с поступившим в адрес Следственного комитета Российской Федерации обращением жителей о возможных нарушениях природоохранного законодательства на «НСПЗ» (ООО «Компаунд»), наша компания подтверждает свою готовность к сотрудничеству с надзорными и правоохранительными органами.

Мы уважаем обеспокоенность местных жителей, эко-активистов и серьезно относимся к вопросам охраны окружающей среды. С момента модернизации производственных мощностей на предприятии ведется постоянный экологический мониторинг. Кроме того, повышение экологической безопасности производства относится к числу приоритетов реализуемой на заводе промышленной стратегии.

Все процессы контролируются в рамках действующего законодательства, регулярно проводятся необходимые замеры и лабораторные исследования, предусмотренные нормативами. Мы готовы предоставить проверяющим органам всю необходимую информацию и содействовать в проведении процессуальной проверки.

Руководство предприятия благодарит всех неравнодушных граждан и подтверждает свою приверженность принципам экологической ответственности, прозрачности и законности».