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Областной минтранс урегулировал спор между автовокзалом Новомосковска и перевозчиком

Областной минтранс урегулировал спор между автовокзалом Новомосковска и перевозчиком

Конфликтная ситуация разрешена, стороны договорились о дальнейшей совместной работе.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области прокомментировало многочисленные жалобы, поступающие от пассажиров маршрута «Новомосковск - Тула»: перевозчик отказывался везти людей, купивших билеты в кассе автовокзала, а автовокзал, в свою очередь, не принимал билеты, проданные перевозчиком:

«Перевозчик осуществлял продажу билетов в арендуемом помещении (пункт продажи билетов), по адресу: г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 2Б и в салонах автобуса. Данная ситуация возникла по причине разногласий между сторонами по условиям договора на предоставление услуг и выполнение работ, связанных с отправлением и прибытием пассажиров на автовокзал Новомосковска.

В четверг, 3 июля, на площадке министерства стороны пришли к общей договоренности. Разногласия урегулированы. Продажа билетов осуществляется в кассах автовокзала Новомосковска, посадка пассажиров производится на территории автовокзала».

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