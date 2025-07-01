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За неделю 228 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей
Фото Алексея Пирязева

За неделю 228 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

69 из них – дети. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

С 1 марта в Тульской областизарегистрировано 1806 случаев присасывания клещей, это на 2% больше аналогичного периода прошлого года. За последнюю неделю в медучреждения с жалобами на присасывания клещей обратились 228 человек (из них 69 детей).

Чаще всего клещи атакуют туляков во дворах домов (40% всех случаев), на территории садово-огородных товариществ (37,9%), при посещении лесов (5,3%) и других территорий (16,8%).

С начала года зарегистрировано 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза (в прошлом году их было 9). На предмет наличия инфекций проверено почти 2500 клещей, инфицированность боррелиями составила 14,4%, анаплазмой – 5,9%. Запланировано проведение акарицидных обработок на площади 1200 га. 782,7 га уже обработано.

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сегодня, в 21:21 0
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Тульская областьТула

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