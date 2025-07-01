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Где в Туле отключат свет 2 июля

Где в Туле отключат свет 2 июля

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 20,
  • ул. Чмутова, 113-121 (нечётн), 162-168 (чётн.),
  • 8-й пр-д Мясново, 5, 2,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-28,
  • 18-й пр-д Мясново, 32, 34, 36, 38,
  • 9-й пр-д Мясново, 1,
  • ул. Кауля, 7, 9, 9 к. 4, к. 3, 11, 11-а, 11-в, 11 к. 1, к. 2,
  • ул. Революции, 20, 22, 24,
  • ул. Братьев Жабровых, 7,
  • ул. Вересаева, 5, 7, 22,
  • ул. Фрунзе, 12-а,
  • Скуратово, пос. Октябрьский, 101-125, 180-183, 138-б, 154-а, 154-б, 190,
  • ул. Пугачёва, 1-а.

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