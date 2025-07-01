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Синоптик Вильфанд спрогнозировал всплески жаркой погоды в июле
Фото Дмитрия Дзюбина.

Синоптик Вильфанд спрогнозировал всплески жаркой погоды в июле

Жара придет во второй декаде июля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, каким будет июль. По его словам, температурный фон выше среднемноголетних значений будет в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.

— Распределение температуры в европейской части страны показывает, что в целом температура в июле будет близка к норме. В первой декаде прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды.

Показатели температуры выше нормы в июле ожидаются практически на всем Урале, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области, — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Температура выше нормы также прогнозируется и на юго-западе Сибири. 

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Фотограф:
сегодня, в 20:39 −1
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