Молодежный парламент и депутаты областной Думы провели волейбольный турнир

Соревнования прошли в тульском ФОКе «Оружейник». В них приняли участие команды Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, Молодежного парламента, общественных организаций, предприятий, студентов.

Встречать День молодежи по-спортивному – давняя традиция Молпарламента, и как бы ни распределились места, каждый раз побеждает дружба.

– Команд девять, уровень подготовки у них разный, но все стремятся к победе. Этот турнир всегда очень дружеский. Все друг друга поддерживают, болеют не только за свою команду, но даже за те, с кем придется сразиться в следующих матчах. Ведь праздник должен быть праздником! – сказала зампред Молодежного парламента Анастасия Брыксина.

Создать праздничное настроение участникам турнира помогло и выступление изящных гимнасток – воспитанниц отделения художественной гимнастики областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. А напутствовали любителей спорта депутаты облдумы: председатель комитета по социальной политике Ольга Слюсарева и председатель комитета по государственному строительству и безопасности Сергей Галкин.

– Главная цель этого турнира – не столько победа (хотя и она важно и каждый, я уверена, пришел в этот зал со стремлением победить), сколько общение, стремление показать тулякам пример активного досуга, здорового образа жизни. Желаю вам ярких впечатлений, положительных эмоций и победы в честной и равной борьбе! – сказала Ольга Анатольевна.

– День молодежи – праздник хоть и не государственный по статусу, но государственный по значению. Молодежь все больше принимает участие в жизни страны, и это абсолютно правильно. Потому что у вас свежий взгляд на жизнь, новый подход к решению вопросов, а это именно то, что нужно для динамичного развития современной России, – подчеркнул Сергей Александрович.

Депутаты регионального парламента, которые приняли участие в турнире, поделились впечатлениями после первой игры.

– Очень нравится на этом турнире то, что здесь царит дружеская атмосфера. Мы встретились в стартовом матче с командой отделения социального фонда по Тульской области. Это сильные соперники, но и мы постарались показать достойную игру, – отметил заместитель председателя облдумы Олег Иванов.

– Замечательно, что День молодежи мы отмечаем таким дружеским спортивным турниром. Ведь спорт – это всегда работа над собой, умение усердно и упорно трудиться для достижения поставленной цели. А такие качества всегда пригодятся в жизни, – считает зампред комитета по социальной политике областной Думы Илья Киндеев.

– Отличное мероприятие. Хочу подчеркнуть, что для нас с коллегами из областной Думы это не просто соревнования: своим примером мы стремимся показать ценность и важность здорового образа жизни. А возможности для того, чтобы активно заниматься спортом, в Туле и Тульской области самые широкие. Есть ФОКи, бассейны, а также большое количество спортивных площадок, рассчитанных на любой возраст, – заметил депутат облдумы Андрей Тихонов.

В напряженной борьбе по итогам соревнований «золото» по праву завоевала команда педагогического университета имени Льва Толстого. «Серебряные» призеры – команда «Плохая компания», которая вопреки названию показала отличный волейбол. «Бронза» – у команды «Молодежная комиссия», которая на протяжении всего турнира радовала зрителей особенно слаженной игрой.

Зампред Молодежного парламента при областной Думе Анастасия Брыксина и председатель комитета по физической культуре, туризму и пропаганде здорового образа жизни Молпарламента Даниил Карасик вручили командам кубки и медали.