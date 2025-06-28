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Цифровой ассистент врача, помощь семьям и участникам СВО: АСИ поддержит три тульских проекта
фото с сайта ru.freepik.com

Цифровой ассистент врача, помощь семьям и участникам СВО: АСИ поддержит три тульских проекта

По итогам экспертной оценки Агентство стратегических инициатив (АСИ) выбрало порядка 50 лидерских проектов социальной направленности из разных регионов страны.

В их числе — проекты Тульской области: программа «Герой 71», проект «ПРОсемью» и цифровой ассистент врача. Проекты получат адресную поддержку от АСИ, включая информационное сопровождение и содействие в продвижении и поиске партнеров.

Программа «Герой 71» нацелена на помощь в самореализации в мирной жизни каждого участника спецоперации. Она разработана по поручению губернатора Дмитрия Миляева и включает 14 направлений: образование, трудоустройство, открытие бизнеса, участие в политике и общественной жизни, развитие сельского хозяйства и спорта, работа со школьниками и молодежью, наставничество, участие в культурных и туристических событиях. На сегодня поступило более 1300 заявок на участие в программе. Подать заявку и выбрать одно или несколько направлений можно на региональном портале «Госуслуги71».

Проект «ПРОсемью» направлен на развитие кризисной помощи семье в Семейном МФЦ «Мой семейный центр». Речь идет о помощи женщинам в трудной жизненной ситуации — например, во время развода, потери работы, в состоянии репродуктивного выбора. В рамках проекта его участницам будет оказан полный комплекс психологических и социально-правовых услуг, предоставлена помощь в решении жилищных и бытовых проблем.

Цифровой ассистент врача для мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями экономит время медиков: анализирует электронную медкарту пациента и предоставляет подсказки по лечению и обследованию. В 2024 году цифровой ассистент был удостоен Национальной премии «Лидеры ИИ». Внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Тульская область на протяжении четырех лет подряд входит в десятку лучших регионов страны в Рейтинге качества жизни АСИ. При поддержке Агентства мы внедряем новые решения, повышающие качество жизни туляков. Поддержка АСИ позволит усовершенствовать наши проекты в социальной сфере, вывести их на новый уровень и тиражировать в других регионах», - сообщил заместитель председателя Правительства Тульской области Дмитрий Марков

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