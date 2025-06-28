Тульские спортсмены взяли три медали на соревнованиях по 100-клеточным и русским шашкам

В Якутске удачно завершились несколько значимых международных и всероссийских соревнований по стоклеточным и русским шашкам, где тульские спортсмены Арсений Цынов и Александр Гетманский выиграли 3 медали.

На этап Кубка мира на призы почётного президента всемирной федерации шашек и основателя азиатской конфедерации шашек Владимира Птицына по стоклеточным шашкам в быстрой программе с контролем времени 10 минут на всю партию + 5 секунд за каждый сделанный ход вышли 112 спортсменов из 8 стран мира. Из них 20 - гроссмейстеров и 17 мастеров спорта.

В зачёте до 20 лет по швейцарской системе в 9 туров первая тройка такова:

1. Айсен Егоров (Республика Саха (Якутия) - 13 очков из 18 возможных;

2. Прокопий Говоров (Республика Саха (Якутия) - 13 очков;

3. Арсений Цынов (Тульская область) - 11 очков.

На этап Кубка мира на призы почётного президента всемирной федерации шашек и основателя азиатской конфедерации шашек Владимира Птицына по стоклеточным шашкам в молниеносной программе с контролем времени 5 минут на всю партию + 3 секунды за каждый сделанный ход вышли 110 спортсменов из 8 стран мира. Из них 20 - гроссмейстеров и 19 мастеров спорта.

В зачёте до 20 лет по швейцарской системе в 9 туров первая тройка такова -

1. Прокопий Говоров (Республика Саха (Якутия) - 12 очков из 18 возможных;

2. Айсен Егоров (Республика Саха )Якутия) - 12 очков;

3. Арсений Цынов (Тульская область) - 12 очков.

На старт XIV всероссийских соревнованиях по стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Николая Кычкина вышли 42 участника, из них 7 гроссмейстеров и 8 мастеров спорта России и СССР.

В турнире по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 40 минут на всю партию + 30 секунд на каждый сделанный ход победил Александр Георгиев (республика Башкортостан), заработавший 15 очков из 18 возможных. По 14 очков набрали Александр Гетманский (Тульская область) и Иван Токусаров (Республика Саха (Якутия).

Занимаются тульские спортсмены под руководством заслуженного тренера России мастера спорта СССР Бориса Оксмана, тренера высшей категории Юрия Хохлова, экс-чемпиона мира и СССР, международного гроссмейстера Юрия Королёва. Поздравляем тульских шашистов, их родителей и наставников с хорошими спортивными результатами в Якутске.