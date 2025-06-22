Медиамагнат Владимир Киселёв грубо высказался о союзе SHAMANa и Екатерины Мизулиной

Об этом пишут наши коллеги. На вопрос журналистов о мнении Киселёва на союз лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и SHAMANa, Владимир Киселев довольно дерзко ответил:
Владимир Киселев
Хорошая парочка. Им бы для полного союза найти кого-нибудь мужского пола.
Киселев давно испытывает неприязнь к SHAMANу. Всё началось, когда Ярослав отказался ехать выступать перед нашими защитниками в горячие точки под патронажем Киселёва. Дронов уже несколько раз ездил выступать на новых территориях перед нашими защитниками, но самостоятельно, без участия Киселёва.
Песни SHAMANa сняты с эфиров радиоканалов, которые входят в «Русскую медиагруппу».