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Медиамагнат Владимир Киселёв грубо высказался о союзе SHAMANa и Екатерины Мизулиной
Фото: Екатерина Мизулина / T.me

Медиамагнат Владимир Киселёв грубо высказался о союзе SHAMANa и Екатерины Мизулиной

Бывший барабанщик группы «Земляне», а ныне медиамагнат, продюсер и руководитель «Русской медиагруппы» перешел все границы.

Об этом пишут наши коллеги. На вопрос журналистов о мнении Киселёва на союз лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и SHAMANa, Владимир Киселев довольно дерзко ответил: 

Владимир Киселев

Хорошая парочка. Им бы для полного союза найти кого-нибудь мужского пола.

Киселев давно испытывает неприязнь к SHAMANу. Всё началось, когда Ярослав отказался ехать выступать перед нашими защитниками в горячие точки под патронажем Киселёва. Дронов уже несколько раз ездил выступать на новых территориях перед нашими защитниками, но самостоятельно, без участия Киселёва. 

Песни SHAMANa сняты с эфиров радиоканалов, которые входят в «Русскую медиагруппу».

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