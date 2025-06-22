Синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько еще продлятся «невысокие температуры»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В этот период будет преобладать облачная погода с дождями. Роман Вильфанд рассказал, что погода с температурой на 2–3 градуса ниже нормы, которая наблюдается в этом июне на большей части европейской территории России, встречается примерно в 15% случаев.

До конца июня сохранится температура, отклоняющаяся от климатической нормы на три градуса в меньшую сторону. Как пояснил Вильфанд, любое похолодание летом люди часто воспринимают как нечто исключительное. Однако отклонение на пару градусов — не редкость, сильной аномалией считалось бы понижение на 6–8 градусов.

— В понедельник температура будет стремиться к 20-градусной отметке, во вторник она ее превысит, будет 21–22 градуса, но все равно это невысокие температуры. И так до конца рабочей недели. И кратковременные дожди постоянно, давление низкое, — подчеркнул метеоролог.