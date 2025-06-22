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Синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько еще продлятся «невысокие температуры»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько еще продлятся «невысокие температуры»

Холодные воздушные массы будут царствовать в Тульской области до конца рабочих дней следующей недели.

В этот период будет преобладать облачная погода с дождями. Роман Вильфанд рассказал, что погода с температурой на 2–3 градуса ниже нормы, которая наблюдается в этом июне на большей части европейской территории России, встречается примерно в 15% случаев.

До конца июня сохранится температура, отклоняющаяся от климатической нормы на три градуса в меньшую сторону. Как пояснил Вильфанд, любое похолодание летом люди часто воспринимают как нечто исключительное. Однако отклонение на пару градусов — не редкость, сильной аномалией считалось бы понижение на 6–8 градусов. 

— В понедельник температура будет стремиться к 20-градусной отметке, во вторник она ее превысит, будет 21–22 градуса, но все равно это невысокие температуры. И так до конца рабочей недели. И кратковременные дожди постоянно, давление низкое, — подчеркнул метеоролог.

 

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Фотограф:
сегодня, в 12:22 +2
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