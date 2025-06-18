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Обслуживание лифтов: у прокуратуры появились вопросы к тульской УК «УютДом»
Фото прокуратуры Тульской области

Обслуживание лифтов: у прокуратуры появились вопросы к тульской УК «УютДом»

Проверяли дом в Городском переулке.

Прокуратура Центрального района Тулы совместно со специалистами Ростехнадзора проверила исполнение требований законодательства при эксплуатации лифтов управляющей компанией «УютДом». Сотрудники ведомства осматривали подъемники в доме № 17 в Городском переулке.

В семи подъездах выявили множественные нарушения: утечка масла из редуктора, лопнувшая пружина противовеса, обожженные кнопки, разрушения стен, отсутствие освещения перед машинным отделением и диэлектрического коврика. Все это создает угрозу безопасному использованию лифтов.

По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.

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Автор:
сегодня, в 12:15 0
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