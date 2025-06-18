Обслуживание лифтов: у прокуратуры появились вопросы к тульской УК «УютДом»

Фото прокуратуры Тульской области

Прокуратура Центрального района Тулы совместно со специалистами Ростехнадзора проверила исполнение требований законодательства при эксплуатации лифтов управляющей компанией «УютДом». Сотрудники ведомства осматривали подъемники в доме № 17 в Городском переулке.

В семи подъездах выявили множественные нарушения: утечка масла из редуктора, лопнувшая пружина противовеса, обожженные кнопки, разрушения стен, отсутствие освещения перед машинным отделением и диэлектрического коврика. Все это создает угрозу безопасному использованию лифтов.

По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.