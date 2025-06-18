Директор из Тульской области стал лотерейным миллионером

Директор сетевой компании Андрей из Тульской области стал новым лотерейным миллионером. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
По словам счастливчика, незадолго до выигрыша он поменял номера машины, а потом заметил, что последние цифры на лотерейном билете похожи с ними:
— Номер 330, а билет заканчивается на 33. Такие мелочи могут быть неслучайными, — уверен Андрей.
Когда пришло сообщение о выигрыше, мужчина гулял с собакой и не сразу смог поверить в происходящее:
— Я стал считать нули. А потом возникло такое чувство, сравнимое с волшебством!
Как он потратит эту сумму, пока не знает. Конкретных планов еще нет.