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Директор из Тульской области стал лотерейным миллионером
Фото Алексея Пирязева.

Директор из Тульской области стал лотерейным миллионером

Как он потратит эту сумму, пока не знает.

Директор сетевой компании Андрей из Тульской области стал новым лотерейным миллионером. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

По словам счастливчика, незадолго до выигрыша он поменял номера машины, а потом заметил, что последние цифры на лотерейном билете похожи с ними:

— Номер 330, а билет заканчивается на 33. Такие мелочи могут быть неслучайными, — уверен Андрей. 

Когда пришло сообщение о выигрыше, мужчина гулял с собакой и не сразу смог поверить в происходящее:

— Я стал считать нули. А потом возникло такое чувство, сравнимое с волшебством!

Как он потратит эту сумму, пока не знает. Конкретных планов еще нет.

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Фотограф:
сегодня, в 12:30 +1
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