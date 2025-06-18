В Тульской области бизнесмены-медики недоплатили налоги на 62 млн рублей

Фото из архива Myslo.

Следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух братьев, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов.

Директор и фактический руководитель местной организации, занимающейся производством и поставкой медицинского оборудования, использовали ложные данные в налоговых декларациях, чтобы избежать уплаты положенных сборов. Сумма недоимки составила свыше 62 миллионов рублей.

Подозреваемые возместили весь причинённый государству ущерб. Следствие также добилось ареста имущества фигурантов на сумму 69 миллионов рублей.

«В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность двух мужчин к совершению вышеуказанного преступления», — отметили в региональном СК.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут переданы в суд.