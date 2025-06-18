  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Названы участки трасс в Тульской области, где действуют ограничения движения из-за ремонта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Названы участки трасс в Тульской области, где действуют ограничения движения из-за ремонта
Фото Алексея Пирязева.

Названы участки трасс в Тульской области, где действуют ограничения движения из-за ремонта

Госавтоинспекция просит соблюдать установленный скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

На автомобильной дороге М-2 «Крым» в Тульской области ограничения движения действуют:

  • км 114+900 — ремонт моста, срок июнь — август 2025 года;
  • км 262 — км 270 — дорожные работы по уширению проезжей части до четырех полос, срок окончания — ноябрь 2026 года;
  • км 217 — км 245 — дорожные работы по уширению проезжей части до четырех полос, срок — до октября 2026 года.

 На автомобильной дороге М-4 «Дон»:

  • км 216+182 — ремонт моста, срок — с марта по декабрь 2025 года;
  • км 261+081 — ремонт моста, срок — с марта по декабрь 2025 года.

 На автомобильных дорогах регионального значения:

  • км 13+119 Тула — Новомосковск — ремонт моста, срок окончания — сентябрь 2025 года;
  • км 12+780 Новомосковск — Савино — ремонт моста, срок окончания — декабрь 2026 года;
  • км 157+451 Орел — Ефремов — ремонт моста, срок окончания — декабрь 2025 года;
  • км 43+319 Лапотково — Ефремов — ремонт моста, срок окончания — ноябрь 2025 года;
  • км 6+100 Турдей — Кресты — ремонт моста, срок окончания — сентябрь 2025 года;
  • км 10+070 Тула — Ленинский — ремонт моста, срок окончания — октябрь 2025 года;
  • км 21+673 Киреевск — Теплое — ремонт моста, срок окончания — октябрь 2026 года;
  • км 21+032 Тула — Белев — ремонт моста, срок окончания — декабрь 2027 года. 

Также ограничения действуют в Узловой на ул. Заводской из-за строительства путепровода через ж/д, срок окончания — август 2025 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 12:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дорогограничение движения

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле избивший школьника пьяный охранник пытался напасть на полицейских
В Туле избивший школьника пьяный охранник пытался напасть на полицейских
Директор из Тульской области стал лотерейным миллионером
Директор из Тульской области стал лотерейным миллионером
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.