Названы участки трасс в Тульской области, где действуют ограничения движения из-за ремонта

Фото Алексея Пирязева.

На автомобильной дороге М-2 «Крым» в Тульской области ограничения движения действуют:

км 114+900 — ремонт моста, срок июнь — август 2025 года;

км 262 — км 270 — дорожные работы по уширению проезжей части до четырех полос, срок окончания — ноябрь 2026 года;

км 217 — км 245 — дорожные работы по уширению проезжей части до четырех полос, срок — до октября 2026 года.

На автомобильной дороге М-4 «Дон»:

км 216+182 — ремонт моста, срок — с марта по декабрь 2025 года;

км 261+081 — ремонт моста, срок — с марта по декабрь 2025 года.

На автомобильных дорогах регионального значения:

км 13+119 Тула — Новомосковск — ремонт моста, срок окончания — сентябрь 2025 года;

км 12+780 Новомосковск — Савино — ремонт моста, срок окончания — декабрь 2026 года;

км 157+451 Орел — Ефремов — ремонт моста, срок окончания — декабрь 2025 года;

км 43+319 Лапотково — Ефремов — ремонт моста, срок окончания — ноябрь 2025 года;

км 6+100 Турдей — Кресты — ремонт моста, срок окончания — сентябрь 2025 года;

км 10+070 Тула — Ленинский — ремонт моста, срок окончания — октябрь 2025 года;

км 21+673 Киреевск — Теплое — ремонт моста, срок окончания — октябрь 2026 года;

км 21+032 Тула — Белев — ремонт моста, срок окончания — декабрь 2027 года.

Также ограничения действуют в Узловой на ул. Заводской из-за строительства путепровода через ж/д, срок окончания — август 2025 года.