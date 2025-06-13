7 бригад устраняют потоп на улицах Тулы

О том, где работают над проходимостью ливневки, рассказали в администрации.

По данным городских властей, дополнительные бригады были сформированы уже после получения пооноза погоды. В управлении по транспорту и дорожному хозяйству ввели особый режим работы.

Локальные участки подтоплений улично-дорожной сети устраняются в кратчайшие сроки силами 7 бригад. Используется каналопромывочная машина и две мотопомпы, сообщили в администрации.

- В большинстве случаев участки улично-дорожной сети, подвергшиеся подтоплению, находятся в низинной части улиц, в которых из-за естественного рельефа местности происходит скопление дождевых вод.

Для обеспечения беспрепятственного пропуска поверхностных вод через существующие системы ливневой канализации на постоянной основе ведутся работы по очистке дождеприемных решеток колодцев ливневой канализации и водоотводных лотков от грязи, мусора и опавшей листвы.

13 июня работы по прочистке от мусора дождеприемных решеток ведутся на Орловском шоссе, ул. Халтурина, Степанова, Ложевой, Тимирязева, Дм. Ульянова, Металлургов, Советской, Мосина, Октябрьской, Демидовской плотине, Арсенальной, Л. Толстого, Красноармейском проспекте, Рязанской и др.

Ливневая канализация в Туле находится в работоспособном состоянии.