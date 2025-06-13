  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 7 бригад устраняют потоп на улицах Тулы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
7 бригад устраняют потоп на улицах Тулы

7 бригад устраняют потоп на улицах Тулы

О том, где работают над проходимостью ливневки, рассказали в администрации.

По данным городских властей, дополнительные бригады были сформированы уже после получения пооноза погоды. В управлении по транспорту и дорожному хозяйству ввели особый режим работы.

Локальные участки подтоплений улично-дорожной сети устраняются в кратчайшие сроки силами 7 бригад. Используется каналопромывочная машина и две мотопомпы, сообщили в администрации.

- В большинстве случаев участки улично-дорожной сети, подвергшиеся подтоплению, находятся в низинной части улиц, в которых из-за естественного рельефа местности происходит скопление дождевых вод.          

Для обеспечения беспрепятственного пропуска поверхностных вод через существующие системы ливневой канализации на постоянной основе ведутся работы по очистке дождеприемных решеток колодцев ливневой канализации и водоотводных лотков от грязи, мусора и опавшей листвы.

13 июня работы по прочистке от мусора дождеприемных решеток ведутся на Орловском шоссе, ул. Халтурина, Степанова, Ложевой, Тимирязева, Дм. Ульянова, Металлургов, Советской, Мосина, Октябрьской, Демидовской плотине, Арсенальной, Л. Толстого, Красноармейском проспекте, Рязанской и др. 

Ливневая канализация в Туле находится в работоспособном состоянии.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:43 −2
Другие статьи по темам
Событие
Ливневка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском «Добродее» прошла концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп»
В тульском «Добродее» прошла концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп»
Врачи расскажут тулякам, как лечить болезни сердца
Врачи расскажут тулякам, как лечить болезни сердца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.