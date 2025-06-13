В тульском «Добродее» прошла концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп»

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«Яркая, разная, родная» – этот девиз объединил традиции, участников и гостей фестиваля, который состоялся в День России. Первым шагом на пути к знакомству с культурами разных народов стал квест «В гости», площадки которого представили традиционные национальные праздники и культуру народов, проживающих на территории Тульской области.

Участники национальных культурных общественных объединений представили посетителям армянский Трндез, молдавский Мэрцишор дагестанский Курбан-байрам, еврейский Шабат, казачью Троицу, таджикский Навруз.

Также в этот день можно было встретить Новый год по лунному календарю в традициях Алжира, поиграть в китайскую игру «Маджонг», узнать об азербайджанском ритуале Хна-Яхты, побывать на грузинской елке Чичилаки, вместе с участницами народного фольклорного ансамбля «Дежа» поиграть в игры русской Масленицы.

Гастротур «Калейдоскоп вкуса» погрузил взрослых и детей в мир кулинарных традиций различных народов и пригласил победителей викторины продегустировать блюда национальных кухонь. На площадке «Этно-объектив» работала выставка национальных костюмов.

Кульминацией дня стала концертная программа «О России – с любовью…». На главную сцену вышли молодые участницы популярных телевизионных шоу и проектов ведущих каналов страны Софья Фисенко, Ольга Савосина и Мария Панюкова, а также победители патриотических конкурсов и представителей национально-культурных общественных объединений.

Волнующим моментом дня стала «Церемония единства», на которой в год 80-летия Великой Победы состоялось открытие фотовыставки «Галерея единого подвига». Она стала данью памяти и уважения героям Великой Отечественной войны разных национальностей и продемонстрировала вклад разных народов в общую Победу. Фотовыставка будет пополняться и станет передвижной.

Свои эмоции гости «Добродея» выразили на сердечках, украсивших большое панно «О России с любовью». В них – искренние пожелания мира и добра всем россиянам.