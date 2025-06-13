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Врачи расскажут тулякам, как лечить болезни сердца
Фото из архива Myslo

Врачи расскажут тулякам, как лечить болезни сердца

Бесплатное занятие для всех желающих пройдёт в среду, 18 июня.

В поликлинике областного кардиодиспансера по адресу: ул. Революции, д. 4, состоится занятие «Школы хронической сердечной недостаточности», на котором будут освещаться вопросы диагностики, лечения и профилактики сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, кардиомиопатии и других сердечно-сосудистых заболпоеваний.

Участники мероприятия смогут поучаствовать в викторине, главный приз которой - подарочный сертификат на индивидуальное комплексное обследование в ГУЗ «Тульский областной клинический кардиодиспансер».

Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону: 8(4872)40-47-05.

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Тульский областной кардиодиспансер

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