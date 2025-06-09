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Жара +30! В Тульской области объявлено метеопредупреждение
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Жара +30! В Тульской области объявлено метеопредупреждение

МЧС призывает туляков быть бдительными и делится советами, как легче пережить пекло.

9 июня местами на территории Тульской области ожидается максимальная температура воздуха +30 градусов (по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

МЧС советует при жаре:

  • носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;
  • употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа;
  • не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников;
  • не поджигать сухую траву — огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • проводить с детьми и подростками разъяснительную работу, никогда не давать играть детям спичками.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного 112. 

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сегодня, в 10:54 0
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