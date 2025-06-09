Жара +30! В Тульской области объявлено метеопредупреждение

9 июня местами на территории Тульской области ожидается максимальная температура воздуха +30 градусов (по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
МЧС советует при жаре:
- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;
- употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа;
- не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников;
- не поджигать сухую траву — огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;
- проводить с детьми и подростками разъяснительную работу, никогда не давать играть детям спичками.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного 112.