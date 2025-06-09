Жара +30! В Тульской области объявлено метеопредупреждение

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

МЧС призывает туляков быть бдительными и делится советами, как легче пережить пекло.

9 июня местами на территории Тульской области ожидается максимальная температура воздуха +30 градусов (по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

МЧС советует при жаре:

носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;

избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;

употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа;

не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников;

не поджигать сухую траву — огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

не сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;

проводить с детьми и подростками разъяснительную работу, никогда не давать играть детям спичками.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного 112.