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Туляк сделал замечание водителю квадроцикла и поплатился за это жизнью

Туляк сделал замечание водителю квадроцикла и поплатился за это жизнью

Ссора переросла в драку, в результате которой мужчина умер.

В Туле 22-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По предварительным данным, вечером 8 июня компания молодых людей каталась на квадроцикле по улицам поселка Плеханово. Этот факт возмутил 49-летнего местного жителя, который сделал замечание водителю транспортного средства. Тот в ответ оскорбил мужчину. Ссора переросла в драку: обвиняемый ударил оппонента, и тот упал, ударившись головой об асфальт. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемый задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СК.

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