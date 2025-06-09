В тульских парках запретили самокаты

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Соответствующее постановление опубликовано и действует с 9 июня. Запрет касается всех электросамокатов – и арендованных, и частных.

Администрация Тулы дополнила зоны запрета эксплуатации и стоянки электросамокатов и других СИМ. Теперь запрет касается не только исторического центра Тулы, но еще и территории тульских парков: Белоусовского, Комсомольского, Пролетарского, Рогожинского и Баташевского сада.

С февраля 2025 года запрещено использовать электросамокаты в историческом центре Тулы.

Теперь список запретных для СИМ зон выглядит так: