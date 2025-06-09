В тульских парках запретили самокаты

Администрация Тулы дополнила зоны запрета эксплуатации и стоянки электросамокатов и других СИМ. Теперь запрет касается не только исторического центра Тулы, но еще и территории тульских парков: Белоусовского, Комсомольского, Пролетарского, Рогожинского и Баташевского сада.
С февраля 2025 года запрещено использовать электросамокаты в историческом центре Тулы.
Теперь список запретных для СИМ зон выглядит так:
- территория кремля,
- Кремлевский сад,
- ул. Металлистов,
- Казанская набережная,
- площадь имени В. И. Ленина,
- Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова,
- Комсомольский парк культуры и отдыха,
- Пролетарский парк культуры и отдыха,
- Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского Рабочего полка,
- Баташевский сад.