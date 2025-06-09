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В тульских парках запретили самокаты
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В тульских парках запретили самокаты

Соответствующее постановление опубликовано и действует с 9 июня. Запрет касается всех электросамокатов – и арендованных, и частных.

Администрация Тулы дополнила зоны запрета эксплуатации и стоянки электросамокатов и других СИМ. Теперь запрет касается не только исторического центра Тулы, но еще и территории тульских парков: Белоусовского, Комсомольского, Пролетарского, Рогожинского и Баташевского сада. 

С февраля 2025 года запрещено использовать электросамокаты в историческом центре Тулы.

Теперь список запретных для СИМ зон выглядит так: 

  • территория кремля,
  • Кремлевский сад,
  • ул. Металлистов,
  • Казанская набережная,
  • площадь имени В. И. Ленина,
  • Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова,
  • Комсомольский парк культуры и отдыха,
  • Пролетарский парк культуры и отдыха,
  • Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского Рабочего полка,
  • Баташевский сад.

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Фотограф:
сегодня, в 12:16 +7
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