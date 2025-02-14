Самокатчикам запретили проезд и парковку в историческом центре Тулы

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Согласно постановлению «О размещении средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения на территории муниципального образования город Тула», с 13 февраля 2025 года эксплуатация и стоянка электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности запрещена в историческом центре Тулы. В зону запрета вошли:

территория Кремля,

Кремлевский сад,

ул. Металлистов,

Казанская набережная,

площадь имени В. И. Ленина.

Места размещения средств индивидуальной мобильности в Туле при наступлении благоприятных погодных условий обозначат специальной разметкой в виде прерывистых линий белого цвета. Размер одного места размещения объектов аренды не должен превышать 5 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Расстояние между стоянками должно составлять не менее 30 метров. Кроме того, запрещено размещать средства индивидуальной мобильности (СИМ):

на тротуарах и площадках, если ширина прохода с учетом края проезжей части, составляет менее 1,5 метра;

ближе 1 метра от края проезжей части либо ограждающих конструкций у проезжей части;

на остановочных пунктах транспорта общего пользования, а также в радиусе 5 метров от остановочного павильона;

на расстоянии менее 10 метров перед входными группами социально значимых объектов;

в арках зданий, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, на детских площадках, спортивных площадках, площадках для выгула животных;

на мостах.

Выявлять и перемещать на специализированную стоянку самовольно размещенные СИМ, а также осуществлять фотофиксацию будет МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы». Для возврата электросамоката оператор или его уполномоченный представитель должны будут обратиться в Центр, а также возместить расходы по перемещению и хранению самовольно размещенного СИМ:

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы — 1000 руб.;

каждый день хранения самовольно размещенного СИМ — 100 руб.

Агрегатор, через которого осуществляется аренда электросамоката, обязан внести в мобильное приложение сведения о зонах запрета их эксплуатации, а также о местах размещения объектов аренды, включенные в специальную схему.

Напомним, с 5 апреля 2024 года на основных тульских улицах скорость для электросамокатов автоматически снижена с 27 до 15 километров в час.



Ограничение действует по всей длине семи тульских улиц: