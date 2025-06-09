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Туляк привез из зоны СВО пулемет и пытался продать его «закладкой»
Фото Алексея Пирязева.

Туляк привез из зоны СВО пулемет и пытался продать его «закладкой»

За калашникова мужчина хотел выручить 300 000 рублей.

Ленинский районный суд приговорил туляка к 5,5 года лишения свободы в ИК общего режима за незаконный сбыт оружия и боеприпасов. Мужчина привез из зоны СВО пулемет Калашникова и патроны калибром 7,62 миллиметра к нему, оружие он намеревался продать знакомому.

Вот только покупатель действовал в рамках проверочной закупки регионального ФСБ. Неоднократно возивший гуманитарную помощь в зону СВО мужчина предложил знакомому приобрести пулемет и патроны «закладкой». После оплаты 300 тысяч рублей за оружие гуманитарщик назвал покупателю место, где можно забрать опасный товар. Когда «клиент» забрал пулемет и патроны, обоих мужчин задержали.

В суде гуманитарщик признал свою вину, мужчину приговорили к 5,5 года колонии общего режима.

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сегодня, в 12:32 0
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