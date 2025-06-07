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Более 110 тысяч туляков запретили себе оформлять кредиты
фото с сайта ru.freepik.com

Более 110 тысяч туляков запретили себе оформлять кредиты

По данным Объединённого Кредитного Бюро, заявления на установку самозапрета на кредитование направили уже более 11 миллионов россиян.

С начала весны порядка 112,5 тыс. жителей Тульской области оформили самозапреты на кредиты. На начало мая установили самозапрет 85 тыс. туляков. Около 4,5 тысяч за три месяца сняли ограничение. Таковы данные Объединенного кредитного бюро.

Тульская область заняла 32 место в рейтинге регионов по количеству заявлений на самозапрет. В лидерах Московская область (778 тыс. заявлений (25 тыс. на снятие)), Санкт-Петербург (535 тыс. заявлений (16 тыс. на снятие)), республика Башкортостан (395 тыс. заявлений (22 тыс. на снятие)), Свердловская области (357 тыс. заявлений (18 тыс. на снятие)) и Краснодарский край (337 тыс. заявлений (16 тыс. на снятие)).

Всего в России установили запрет на получение кредитов 11,53 млн человек. и только 504 тыс. отменили в последствии эту услугу.

Напомним, самозапрет действует бессрочно — до тех пор, пока пользователь сам не отменит его. Для оформления нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и ИНН. 

Подробнее о том, как установить и снять самозапрет и как он работает, можно почитать здесь.

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