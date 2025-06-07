Губернатор напомнил тулякам правила безопасности при падении БПЛА

Дмитрий Миляев разъяснил, что можно и нужно делать в этом случае, а что категорически запрещено.

Опасность атаки БПЛА в Тульской области сохранялась всю ночь и только после 8 утра была отменена. Глава региона Дмитрий Миляев напомнил в своем Телеграм-канале правила безопасности.

— В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки.

Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено! — подчеркнул губернатор.

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Если вы заметили оставленные без присмотра предметы (сумки, коробки, мешки и т. д.), необходимо незамедлительно информировать экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.