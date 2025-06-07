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В России стандартизируют обслуживание многоквартирных домов с учетом их особенностей

В России стандартизируют обслуживание многоквартирных домов с учетом их особенностей

Новые стандарты установит правительство.

Законопроект о наделении правительства РФ полномочиями типологизации подходов к обслуживанию МКД управляющими компаниями разработал Минстрой России. 

Предполагается, что будет определено несколько стандартов. Каждый из  них будет содержать перечень работ и услуг для качественного содержания общедомового имущества в соответствии с типом многоэтажки. Также будет учитываться выбранный жителями уровень обслуживания.

Нововведение сделает процесс управления домом более понятным, а значит и механизм контроля за УК станет прозрачнее и проще. Обслуживающим организациям новые нормы помогут оценить собственные ресурсы на предмет их соответствия требованиям.

Также введение стандартов позволит устанавливать порядок определения минимального размера платы за содержание жилья с учетом типа дома.

Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения

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сегодня, в 10:20 0
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