В России стандартизируют обслуживание многоквартирных домов с учетом их особенностей

Законопроект о наделении правительства РФ полномочиями типологизации подходов к обслуживанию МКД управляющими компаниями разработал Минстрой России.

Предполагается, что будет определено несколько стандартов. Каждый из них будет содержать перечень работ и услуг для качественного содержания общедомового имущества в соответствии с типом многоэтажки. Также будет учитываться выбранный жителями уровень обслуживания.

Нововведение сделает процесс управления домом более понятным, а значит и механизм контроля за УК станет прозрачнее и проще. Обслуживающим организациям новые нормы помогут оценить собственные ресурсы на предмет их соответствия требованиям.

Также введение стандартов позволит устанавливать порядок определения минимального размера платы за содержание жилья с учетом типа дома.

Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.