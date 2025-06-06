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Дмитрий Миляев принял участие в заседании Совета при Президенте РФ
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев принял участие в заседании Совета при Президенте РФ

Одной из главных тем мероприятия стала реализация нацпроектов.

Губернатор Тульской области принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Указом главы государства утверждено 19 новых национальных проектов. Главная задача правительства Тульской области – обеспечить безусловное исполнение поставленных задач. По достижению национальных целей развития Тульская область участвует в реализации 42 региональных проектов по 12 нацпроектам. 

В рамках нацпроектов в ближайшие годы в регионе отремонтируют свыше 80 медучреждений, установят более 20 модульных объектов, закупят автомобили и медицинское оборудование. 

Более 170 школ в 24 муниципалитетах будут оснащены новым оборудованием. Планируется провести капитальный ремонт в 37 школах и 15 детских садах. Будет выполнен ремонт 10 учебных корпусов и общежитий 6 колледжей. К 2027 году завершится строительство школы в ЖК «Суворовский-2» в Туле. 

В 2025 году будет благоустроено 202 дворовых территорий и 111 общественных пространств, реализуется три проекта – победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в Болохове, Советске и Новомосковске. 

Будет построена станция водоподготовки в Липках и 3 очистных сооружения в Донском, Киреевске и Суворове, продолжена работа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог. 

Планируется реализовать еще ряд значимых для региона капиталоемких проектов: реконструкция дороги «Тула-Новомосковск», реконструкция Калужского шоссе и строительство III очереди Восточного обхода.

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