  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков приглашают провести субботник на старейшем кладбище города - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают провести субботник на старейшем кладбище города
Фото: vk.com/tiamuseum

Туляков приглашают провести субботник на старейшем кладбище города

Волонтеры будут собирать мусор, убирать сорняки, поднимать опрокинутые памятники, чистить и консервировать отдельные надгробия.

Тульский историко-архитектурный музей опубликовал анонс очередного субботника на Всехсвятском кладбище. Оно было основано в 1772 году, а в 1969 году на нём были запрещены захоронения. Мемориальный некрополь нуждается в уходе.

На территории кладбища находятся архитектурные памятники XVIII - XIX века — саркофаги, жертвенники, колонны, часовенки. На многих есть уникальная, встречающаяся только в Туле резьба по белому камню.

Поучаствовать в субботниках может каждый желающий. Ближайшая встреча пройдёт в субботу, 7 июня, в 10.00, на площади возле Всехсвятского храма (ул. Льва Толстого, д. 79).

Инструменты и перчатки предоставляет музей. Участникам рекомендуют надеть рабочую одежду и взять репеллент от насекомых.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
Всехсвятское кладбищеволонтёрысубботникуборкаТульский историко-архитектурный музей
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тренерском штабе волейбольной «Тулицы» произошли изменения
В тренерском штабе волейбольной «Тулицы» произошли изменения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.