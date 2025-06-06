Туляков приглашают провести субботник на старейшем кладбище города

Фото: vk.com/tiamuseum

Волонтеры будут собирать мусор, убирать сорняки, поднимать опрокинутые памятники, чистить и консервировать отдельные надгробия.

Тульский историко-архитектурный музей опубликовал анонс очередного субботника на Всехсвятском кладбище. Оно было основано в 1772 году, а в 1969 году на нём были запрещены захоронения. Мемориальный некрополь нуждается в уходе.

На территории кладбища находятся архитектурные памятники XVIII - XIX века — саркофаги, жертвенники, колонны, часовенки. На многих есть уникальная, встречающаяся только в Туле резьба по белому камню.

Поучаствовать в субботниках может каждый желающий. Ближайшая встреча пройдёт в субботу, 7 июня, в 10.00, на площади возле Всехсвятского храма (ул. Льва Толстого, д. 79).

Инструменты и перчатки предоставляет музей. Участникам рекомендуют надеть рабочую одежду и взять репеллент от насекомых.