ЕГЭ по биологии написали более 1000 тульских выпускников

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Это один из самых популярных предметов у школьников в нашем регионе.

5 июня одиннадцатиклассники Тульской области сдали ЕГЭ по предметам по выбору: по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Об этом сообщает министерство образования региона.

На экзамен по биологии зарегистрировались более 1000 человек, это один из самых популярных предметов у выпускников Тульской области, по географии — около 100, по иностранному языку — порядка 720.

Для проведения экзаменов по трем предметам в регионе было задействовано 21 ППЭ.

В минобре напомнили, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов, по географии — 37 баллов.

Минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности.