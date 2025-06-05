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Роспотребнадзор напомнил тулякам о соблюдении питьевого режима в жару
Фото из архива Myslo

Роспотребнадзор напомнил тулякам о соблюдении питьевого режима в жару

Специалисты предупреждают: повышенная температура может негативно отражаться на состоянии здоровья и приводить к обострению хронических заболеваний.

В жаркие летние дни организм быстро теряет жидкость. Рекомендуется пить больше минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, зеленого чая, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков или кваса. А вот от сладких газированных напитков, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.

Идеальным средством утоления жажды считается чистая вода или несладкий зеленый чай. Хорошо утоляют жажду разведенные натуральные соки, особенно сок сельдерея и лимонный сок, разведенный с водой в пропорции 1:10. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая – 12-15°С.

Для возмещения солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, стоит пить солёную минералку, витаминизированные и молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочная сыворотка).

В сутки следует выпивать не менее 2,5 л жидкости, а при жаркой погоде – 3,5 л. При средней физической работе потребление воды может достигнуть 4 л, а в условиях жары – 5 л в сутки.

При температуре выше 20 градусов рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, заболеваниями почек.

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сегодня, в 19:07 +1
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Тульская областьТула
 

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